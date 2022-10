Vetado pela Globo? Arthur Aguiar faz desabafo após rumores de que foi cortado de novela

Ator comentou as especulações de que a emissora não quer ele como protagonista da próxima trama das 19h

Reprodução/Instagram/arthuraguiar Arthur Aguiar negou que foi rejeitado pela Globo para protagonizar novela



O ator e cantor Arthur Aguiar falou sobre as especulações de que foi descartado pela Globo para viver o protagonista da próxima novela que irá ocupar a faixa das 19h. A trama, que a princípio se chamará “Fuzuê”, será escrita por Gustavo Reiz e está prevista para estrear no segundo semestre de 2023. A página do Instagram “Choquei” repercutiu os rumores de que o campeão do “BBB 22” não seria uma boa opção para estrelar a produção, pois para a diretoria de dramaturgia da Globo a imagem de Arthur “não agrega positivamente”. A Jovem Pan entrou em contato com a Globo para saber se o ex-BBB foi cotado para o elenco da novela, mas ainda não obteve retorno. Arthur demonstrou incômodo com a especulação e fez um desabafo nos comentários da publicação: “Acho interessante que vocês não desistem, né? Toda semana uma invenção nova!! Deviam escrever novela, livro, algo do tipo… pelo menos seria mais produtivo… enfim, podem continuar batendo que eu dou conta”. Em junho deste ano, foi noticiado que o cantor tentou negociar com o Multishow para apresentar uma temporada do “TVZ”, mas a proposta foi recusada. Na ocasião, o canal pago, que faz parte do grupo Globo, negou a informação e disse que “seria um prazer tê-lo como apresentador”, mas já existe “uma grade de nomes definidos para o programa até o final do ano”. Arthur agradeceu a emissora por se posicionar: “Eu ia ficar calado, mas estou cansado de ficar calado e ficarem inventando coisas ao meu respeito. Obrigado, Multishow, por ter se posicionado e desmentido mais uma notícia mentirosa ao meu respeito”.