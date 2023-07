Atores que vivem casal gay em ‘Terra e paixão’ curtem ‘rolê cultural’ no Rio

Ao fim da peça de teatro, a dupla posou com Rodrigo Fagundes, um dos protagonistas da comédia

O casal que está abalando as emoções na novela “Terra e paixão” por viver um romance gay, Diego Martins e Amaury Lorenzo, que interpretam Kelvin e Ramiro, respectivamente, foram assistir juntos à peça “Gargalhada selvagem”. Ao fim do espetáculo, a dupla posou com Rodrigo Fagundes, um dos atores da comédia que está em cartaz no Rio de Janeiro. “Feliz em ver tantos amigos, amigas e colegas nos prestigiando no teatro!!”, escreveu Fagundes na legenda. Essa não é a primeira vez que eles aparecem juntos fora dos bastidores da novela das 9. Em junho, os dois foram fotografados no maior clima de intimidade em um bar no Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio, acompanhados de outros integrantes do elenco da trama de Walcyr Carrasco.