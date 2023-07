Nova York instala 165 câmeras escondidas para punir despejos ilegais de lixo

Só neste ano, a prefeitura já emitiu 164 avisos de despejo ilegal

Banco de imagens/Pexels Nova York colocou 165 câmeras escondidas; e planeja, até o fim do verão, instalar mais 115 equipamentos



A fim de registrar e punir o despejo ilegal de lixo e detritos em locais não autorizados, principalmente nas vias públicas, a Prefeitura de Nova York colocou 165 câmeras escondidas; e planeja, até o fim do verão, instalar mais 115 equipamentos. Somente neste ano, a cidade emitiu 164 avisos de despejo ilegal, dos quais um terço só foram possíveis graças a essas câmeras ocultas, de acordo com o site gothamist.com. A iniciativa de colocação dos equipamentos visa coibir o despejo ilegal de entulho e de resíduos domésticos, que frequentemente está sendo abandonado em estradas isoladas ou em parques da periferia. As multas para os despejos incorretos começam em US$ 4 mil e incluem a detenção do veículo utilizado para transportar os resíduos até que a multa seja paga. Há anos, a Nova York enfrenta problemas estruturais com o lixo doméstico, que invade as ruas da cidade e atrai a enorme população de ratos. Para coibir a proliferação desses animais nocivos à saúde humana, o governo recentemente limitou as horas em que esse tipo de lixo pode ser deixado na rua para ser recolhido pelos garis.