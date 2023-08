Atriz Aracy Balabanian morre aos 83 anos

Artista enfrentava um câncer no pulmão e estava internada em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Atriz morreu na manhã desta segunda-feira, 7



A atriz Aracy Balabanian morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 7. Ela estava tratando um câncer no pulmão e estava internada na Clínica São Vicente, localizada no bairro da Gávea, na zona sul da capital carioca. A informação foi confirmada pela Rede Globo, onde Aracy fez carreira ao longo das últimas décadas. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada. Nascida em 22 de fevereiro de 1940, Aracy estreou na televisão na peça Antígona, montada pela TV Tupi. Ao longo dos anos, participou de diversas produções de sucesso na TV Globo. Dentre seus principais trabalhos, estão “Rainha da Sucata“, “Ti Ti Ti“, “O Casarão” e “Passione“. Além disso, a atriz se consagrou no papel de Cassandra Mathias Sayão, na série “Sai de Baixo” e no filme derivado da produção. A atriz não se casou e não teve filhos.

Logo após a confirmação da morte da atriz, o nome da artista alcançou os assuntos mais comentados do Twitter. Nas redes sociais, autoridades lamentaram a morte de Aracy. “Perdemos hoje uma das rainhas da dramaturgia brasileira. Aracy Balabanian marcou gerações”, disse Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Já a ex-deputada estadual Manuela D’Ávila exaltou o legado e o talento da atriz. “Aracy Balabanian parte aos 83 anos deixando um legado lindo para todos nós que acompanhamos, rimos e nos emocionamos com seu talento e sua alegria”, afirmou. O ator Miguel Falabella se manifestou sobre a morte da ex-colega, agradecendo pelos anos de trabalho com Aracy. “Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre”, escreveu no Instagram.