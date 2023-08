Naiara Azevedo se assusta com sósia de Marília Mendonça: ‘Minhas pernas estão bambas’; veja vídeo

Mulher recebeu críticas nas redes sociais por se vestir como cantora falecida em 2021

Reprodução/ twitter @choquei Cantora se assustou com a semelhança de mulher com amiga falecida



A cantora Naiara Azevedo se assustou com uma sósia de Marília Mendonça, morta em 2021 em acidente de avião. A artista estava gravando um vídeo com fãs na grade de um show quando se aproximou da mulher. Naiara a reconheceu na hora e ficou em choque. “Meu Deus, parece muito. Credo, minhas pernas estão bambas”, disse a cantora no vídeo. No fundo, é possível ouvir outra pessoa dizendo que a mulher era muito parecida com Marília. O vídeo viralizou nas redes sociais e muita gente criticou a mulher por se vestir como a cantora sertaneja falecida. “Eu quero a sósia da Marília presa”, escreveu um usuário do Twitter. “Essa sósia da Marília Mendonça. Que coisa podre”, disse outra. Mas teve quem saiu em defesa da mulher. “Tem 1 milhão de sósia do Michael Jackson, do Pelé, etc, mas ela não pode parecer com a Marília Mendonça?”.