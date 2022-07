Atriz de ‘Harry Potter’ expõe mágoa de Arnold Schwarzenegger: ‘Peidou na minha cara’

Miriam Margolyes classificou o ator como seu pior colega de elenco; eles atuaram juntos em ‘Fim dos Dias’

A atriz Miriam Margolyes, conhecida por interpretar a professora Pomona Sprout em “Harry Potter”, declarou que não gostou de contracenar com o ator Arnold Schwarzenegger por um motivo inusitado. A artista, de 81 anos, disse que o ex-governador da Califórnia, de 74 anos, “foi muito rude” com ela nos bastidores do filme de terror “Fim dos Dias”, lançado em 1999. Conforme divulgado pela People, Miriam classificou Arnold como seu pior colega de elenco durante sua participação em um podcast chamado “I ‘ve Got News for You”. Ela falou que o ator “é um pouco cheio de si” e teve uma atitude que a incomodou: “Ele peidou na minha cara. Eu peido? Claro que sim, mas eu não peido na cara das pessoas. Ele fez isso deliberadamente, bem na minha cara”. No longa em que atuaram juntos, o ator vive um ex-policial que trabalha em uma agência de segurança e sua missão é impedir que Satanás (Gabriel Byrne) conceba o Anticristo com uma jovem (Robin Tunney) no fim do milênio. “Eu estava interpretando a irmã de Satanás e ele estava me matando [na cena], então ele me colocou em uma posição onde eu não podia escapar, deitada no chão, e simplesmente peidou”, contou a atriz. “Não o perdoei por isso”, enfatizou. Até o momento, Arnold se manifestou sobre o assunto.