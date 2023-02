Atriz de ‘Homem-Formiga’ fica surpresa ao visitar Jeremy Renner: ‘Estava em cadeira de rodas’

Evangeline Lilly falou sobre o estado de saúde do intérprete do herói Gavião Arqueiro após ele deixar o hospital

Reprodução/Instagram/jeremyrenner Jeremy Renner ficou na UTI após sofrer acidente no início do ano



Evangeline Lilly, atriz de “Homem-Formiga e a Vespa”, disse que o ator Jeremy Renner já consegue se locomover em uma cadeira de rodas enquanto se recupera de um grave acidente que sofreu enquanto arava a neve no dia primeiro de janeiro. A artista fez uma visita ao intérprete do super-herói da Marvel Gavião Arqueiro após ele deixar o hospital. Em entrevista ao Access Hollywood, Lilly falou que ficou surpresa ao visitar o ator e ver como ele está se recuperando rápido. “Eu estava na casa de Jeremy outra noite e ele estava em uma cadeira de rodas. Eu entrei na casa dele e fiquei tipo, por que você está se mexendo? O que está acontecendo? Eu esperava sentar ao lado de sua cama e segurar sua mão enquanto ele gemia e gemia de dor e não conseguia se mover. Ele estava se virando, rindo com seus amigos”, contou. A atriz descreveu a recuperação do indicado duas vezes ao Oscar como “um milagre” e comemorou a força mental e física do artista, acrescentando que ele é “incrivelmente corajoso e forte”. Lilly também relatou que Jeremy está muito emotivo com tudo o que aconteceu. “Ele tem uma jornada a percorrer agora. É disso que os pesadelos são feitos e ele sobreviveu a isso, e agora está do outro lado”, comentou. De acordo com as autoridades locais, o astro de Hollywood foi atingido por uma máquina chamada Snowcat ao tentar desviá-la para não atingir seu sobrinho. Jeremy teria perdido muito sangue no acidente. No hospital, ele passou por cirurgia e ficou na UTI.