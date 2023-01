Jeremy Renner afirma que quebrou mais de 30 ossos em acidente e que eles vão ‘nascer mais fortes’

Ator recebeu alta hospitalar no último dia 17 para continuar o tratamento em casa; pessoas próximas ao ator dizem que ele pode demorar até dois anos para se recuperar por completo

Reprodução/Instagram/jeremyrenner Jeremy Renner sofreu um acidente ao arar a neve



O ator Jeremy Renner, conhecido por interpretar o super-herói Gavião Arqueiro nas produções da Marvel, publicou neste sábado, 21, uma imagem fazendo tratamento para se recuperar do grave acidente que sofreu logo no início do ano. “Exercícios matinais, as resoluções mudaram neste ano novo particular…”, afirma o ator no início da legenda da foto. Ele agradeceu a todas as mensagens que recebeu e afirmou que os mais de 30 ossos quebrados iam “se consertar e crescer mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundaram”. Renner recebeu alta hospitalar no último dia 17 para continuar o tratamento em casa. O acidente aconteceu enquanto ele arava a neve na entrada de sua casa, em Nevada, nos Estados Unidos, após uma tempestade, e o deixou em estado grave, chegando a ficar na UTI. O ator teria perdido muito sangue na ocasião e foi levado de helicóptero para o hospital. Conforme divulgado anteriormente pelo Mirror, pessoas próximas ao ator disseram que as consequências do acidente são mais graves do que aparentam e que ele pode levar até dois anos para se recuperar por completo. Atualmente, Renner aparece na série “O Dono de Kingstown”, da Paramount+, e em março estreará em “Rennervation”, da Disney+.