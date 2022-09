Atriz de ‘Rensga Hits’ sofre acidente de carro a caminho do Rock in Rio

Motoqueiro bateu na traseira no carro em que Lorena Comparato estava e teve ferimentos leves

Divulgação/Globoplay Lorena Comparato interpreta Glaucia em 'Rensga Hits'



A atriz Lorena Comparato, da série “Rensga Hits”, acabou se envolvendo em um acidente de carro no último domingo, 4, quando estava a caminho do Rock in Rio 2022. A artista postou uma foto do acidente, que envolveu o carro em que estava e uma moto, e tranquilizou os seguidores. “Depois de um acidente de carro no meu caminho, todo mundo bem! Obrigado universo”, escreveu nos stories do Instagram. Ao UOL, Lorena deu detalhes do que aconteceu. Segundo a artista, um motoqueiro escorregou e bateu na traseira do carro que ela e sua turma solicitaram por um aplicativo. O condutor da moto teve ferimentos leves e, por isso, a ambulância foi chamada. A artista disse que ela e as demais pessoas que estavam no carro ficaram no local prestando socorro. A polícia também compareceu no local, mas logo a situação foi resolvida e a atriz seguiu viagem para curtir o terceiro dia do festival de música. Na série da Globoplay protagonizada por Alice Wegmann, Lorena interpreta Glaucia, uma cantora sertaneja em ascensão. Com a grande repercussão que a produção teve, especula-se que a série da plataforma de streaming da Globo deve ganhar ao menos mais duas temporadas.