Atriz Maidê Mahl deixa UTI de hospital após um mês internada e vai para a enfermaria

Estado de saúde da atriz é considerado estável, embora ainda não haja uma previsão para sua alta

Reprodução/Instagram/@maidemahl Maidê foi reportada como desaparecida no início de setembro



A atriz Maidê Mahl, que estava internada na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo, apresentou uma melhora significativa e foi transferida para a enfermaria na noite de 3 de outubro. Essa mudança no seu quadro de saúde é um sinal positivo após um período difícil. Maidê foi reportada como desaparecida no início de setembro, tendo sido vista pela última vez no dia 2, em Moema, na Zona Sul da capital paulista. Após três dias sem notícias, ela foi encontrada em um hotel pela Polícia Civil, apresentando ferimentos e, em seguida, foi levada para receber atendimento médico. De acordo com a assessoria do hospital, o estado de saúde da atriz é considerado estável, embora ainda não haja uma previsão para sua alta. A situação continua sendo monitorada de perto pela equipe médica. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo também se manifestou sobre o caso, afirmando que não foram encontrados indícios de que outras pessoas tenham entrado no quarto onde Maidê foi encontrada. As investigações seguem em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA