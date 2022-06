Atriz Marilu Bueno, de ‘Caça Talentos’, morre aos 82 anos

Artista estava internada em um Hospital no Rio de Janeiro em estado grave

Divulgação/ TV Globo Marilu estava internada desde maio quando passou por uma cirurgia no abdômen



A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, faleceu nesta quarta-feira, 22. Dona de muitos papéis de novelas da TV Globo, Marilu estava internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, desde o fim de maio após realizar uma cirurgia no abdômen. As causas da morte não foram reveladas e ainda não há informações sobre velório ou sepultamento. O perfil oficial do Gshow lamentou a morte de Marilu. “Notícia triste para todo o público (..) a atriz colecionou uma lista de personagens inesquecíveis. Ao longo de sua carreira foram dezenas de trabalhos na TV”, escreveram. Marilu participou de novelas como Estúpido Cupido, Guerra dos Sexos, O Primo Basílio, Quatro por Quatro, Caça Talentos, Sítio do Picapau Amarelo, Alto Astral e A Gata Comeu.