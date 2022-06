Globo confirma que Irandhir Santos está afastado de ‘Pantanal’ após cair de cavalo

Emissora informou que o acidente aconteceu durante a gravação de uma cena da novela

Reprodução/Globo Irandhir Santos interpreta João Lucas de Nada na segunda fase de 'Pantanal'



O ator Irandhir Santos, que interpretou Joventino na primeira fase de “Pantanal” e, agora, dá vida a João Lucas de Nada, precisou ser afastado da trama de Bruno Luperi após sofrer um acidente durante uma cena em que estava montado em um cavalo. Procurada pela Jovem Pan, a Globo informou: “Há algumas semanas, enquanto gravava cena montado em um cavalo, no Pantanal, o ator teve um incidente, foi prontamente atendido, e já está previsto para voltar às gravações nos próximos dias”. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, Irandhir precisou passar por uma cirurgia no ombro e ficou internado em um hospital de Recife, onde fez sessões de fisioterapia. Ainda de acordo com o colunista, o ator foi primeiramente levado a um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a transferência de hospital aconteceu porque o artista quis ficar perto da família. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa de Irandhir, mas ainda não obteve retorno. Até o momento, o ator também não se manifestou nas redes sociais.