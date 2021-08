Atriz mexicana que disse que vacina transformaria pessoas em ‘zumbis’ é internada com Covid-19

Paty Navidad, que atuou em ‘A Feia Mais Bela’ e participa do ‘MasterChef Celebridades’, vem gerando polêmica desde o início da pandemia com suas declarações sobre a doença

Reprodução/TV Azteca/13.08.2021 Paty Navidad precisou se afastar das gravações do 'MasterChef Celebridades'



A atriz mexicana Paty Navidad, de 48 anos, foi internada após ter complicações relacionadas à Covid-19. Assim que testou positivo para a doença, ela virou meme nas redes sociais, isso porque a artista, que participa do “MasterChef Celebridades” no seu país e atuou na novela “A Feia Mais Bela”, está gerando polêmica desde o início da pandemia por minimizar os efeitos da Covid-19. Segundo divulgado pela revista People, Paty já propagou fake news sobre a doença, já se recusou a usar máscara e afirmou que não tomará vacina, pois o imunizante transformaria as pessoas em “zumbis”. Ainda de acordo com a publicação, a artista teria sido internada porque chegou ao hospital com baixa oxigenação, indicando um possível problema respiratório. Acredita-se que Paty foi infectada durante as gravações do “MasterChef Celebridades”, uma vez que outros participantes da atração também testaram positivo e, com a situação saindo fora do controle, as gravações precisaram ser interrompidas.