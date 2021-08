Marcos Mion chora em primeira aparição na Globo: ‘Achei que não era para mim’

Novo apresentador do ‘Caldeirão’ foi surpreendido por Fátima Bernardes, que o recebeu fora do estúdio

Reprodução/Globo/13.08.2021 Marcos Mion ficou emocionado ao relembrar sua trajetória no 'Encontro'



O apresentador Marcos Mion apareceu pela primeira vez na tela da Globo nesta sexta-feira, 13. Desde que foi contratado pela emissora carioca, o comunicador tem deixado claro nas redes sociais sua empolgação com o novo emprego. Nas redes sociais, Mion disse que estava ensaiando o que ia falar ao encontrar com Fátima Bernardes no “Encontro” e, por conta disso, a apresentadora decidiu surpreender o novo apresentador do “Caldeirão” e o recebeu fora do estúdio. O ex-contratado da Record TV ficou surpreso com recepção da jornalista e disse na atração matinal que não vai fingir normalidade, pois estar na Globo era um desejo antigo. “Sou gente de verdade”, afirmou. “Várias vezes eu achei que não era para mim. Estou aproveitando cada segundo porque é um sonho de muitos anos.” A estreia de Mion na televisão aconteceu na Globo quando ele tinha 16 anos no seriado “Sandy & Junior”, mas ele contou que as gravações não eram feitas no Projac.

Após o seriado, o então ator foi atrás do seu emprego dos sonhos. “Meu sonho não era ser um comunicador de massa, era fazer parte da MTV. Nunca passou pela minha cabeça ser um apresentador”, comentou. Ao relembrar o começo da sua trajetória na televisão, Mion chorou: “Um filme se passa na minha cabeça. Eu sou transparente, não consigo segurar a emoção. Espero fazer um trabalho à altura do Luciano Huck, levar adiante tudo o que ele construiu”. Na quinta-feira, 12, ele recebeu seu esperado crachá – que usou no encontro com a Fátima – e gravou o “Lady Night” com Tatá Werneck. O apresentador foi recebido com festa pelos profissionais da emissora e, ao vivo, agradeceu o carinho que está recebendo. Mion assume o “Caldeirão” no próximo dia 4 de setembro e disse que foi “muito legal” receber uma ligação de boas-vindas de Luciano Huck, que vai assumir o lugar de Faustão no domingo.

Mion se emocionou novamente ao falar da sua relação com o filho Romeo, que é autista. “A gente [ele e a esposa, Suzana Gullo] já passou por tanto, a luta por aceitação e entendimento. Todo mundo planeja coisas para os filhos, mas a gente nunca sabe o propósito de Deus. É sobre amor, sobre aceitação. Ver esse vídeo é uma vitória. Quando o Romeo nasceu, eu entendi na mesma hora que escreveríamos a nossa história, abri mão dos planos que tinha feito pra ele para lhe dar a mão e, juntos, descobrirmos o mundo”, disse o apresentador, que também ressaltou a importância de ter sua mulher, Suzana Gullo, ao seu lado – inclusive no seu primeiro dia na Globo. A participação de Mion no “Encontro” repercutiu nas redes sociais e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

sem dúvidas o mion é o único brasileiro feliz na face da terra pic.twitter.com/fZx6kzUBRR — Drii ❁ (@drik_ni) August 13, 2021

o mion é tão fofinho mds, vou ver caldeirão tds os dias por causa dele pic.twitter.com/93INdQ1xzF — bibi (@kellskars) August 13, 2021

espero q quando eu conseguir meu emprego dos sonhos eu fique tão feliz q nem o Mion pic.twitter.com/FXwtp0mOmt — jú🍒 tá de luto por sçk e é órfã de sçk (@juliaercel) August 13, 2021

Quando eu conseguir um emprego decente, certeza que vou ficar igual o Mion agora na entrevista com a Fátima Bernardes — Renata (@RenataAylla) August 13, 2021

nova meta de sucesso: ficar feliz que nem o Mion chegando na globo haha — ali (@alietpx) August 13, 2021