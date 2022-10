Atriz morre após ser baleada durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Eliane Lorrett de Campos voltava de um ensaio na Zona Norte quando foi abordada por dois criminosos; a polícia tenta identificar os autores do crime

Reprodução / Facebook Elaine Lorrett Depois de balearem a atriz, os criminosos foram embora sem roubar nenhum pertence da vítima



Uma tentativa de assalto resultou na morte da atriz Eliane Lorett de Campos, 58. O crime aconteceu em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 5. O caso foi confirmado à Jovem Pan pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eliane voltava de um ensaio para uma peça de teatro com uma amiga quando foi abordada por dois criminosos que andavam em direção ao veículo com um arma apontada. Um dos criminosos começa a disparar contra o carro e os dois vão embora do local sem levar nada da vítima. Eliane permaneceu no veículo, que seguiu andando até colidir com um poste. Em nota, a Polícia informou que o caso está sendo investigado que o local do crime já foi periciado. ” Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar a autoria do crime”, finaliza o comunicado.