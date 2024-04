Atriz Samara Felippo fala sobre caso de racismo envolvendo filha mais velha

A atriz Samara Felippo que tem duas filhas negras, contou sobre o episódio de racismo que a filha mais velha, de 14 anos, sofreu na escola de elite Colégio Vera Cruz. Segundo a atriz, duas alunas do 9º ano pegaram o caderno da filha, arrancaram folhas e escreveram uma ofensa de cunho racista. Logo após, o caderno foi devolvido aos achados e perdidos. Felippo mostrou a indignação e preocupação por meio de uma carta compartilhada com outros pais da escola. Ela pediu a expulsão das duas alunas acusadas, avaliando que não há outra alternativa para um crime previsto em lei. “Sim, pedi expulsão das alunas acusadas pois não vejo outra alternativa para um crime previsto em lei e que a escola insiste relativizar”, disse ela em entrevista ao G1. A atriz ainda falou que este não foi um caso isolado e espera que a escola tome as medidas cabíveis. Para ela, é de extrema importância garantir a saúde mental da filha e de outras crianças negras e atípicas da escola. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O colégio acabou suspendendo por tempo indeterminado as duas alunas, bem como proibiu a participação delas em uma viagem que esta programada. Os país delas também foram chamados para uma reunião, incluindo Samara e a filha. A atriz assumiu que foi a própria filha que pediu a reunião, pois queria entender os motivos pelos quais fora atacada, “foi ela que pediu uma reunião com as garotas. Ela foi super bonita, digna, forte, empoderada, entender, né? Tentar olhar na cara delas, entender o motivo daquele ato tão agressivo, tão violento e explicar para elas que isso é crime, que ela sabe que isso é crime”, disse Felippo.

Samara também registrou um boletim de ocorrência e ainda não sabe se irá retirar a filha da escola ou não.