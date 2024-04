Na próxima semana TSE retoma julgamento que pode cassar mandato do senador Jorge Seif

Caso está pautado para uma sessão do TSE com início às 19h na próxima terça-feira, dia 30

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma na próxima terça-feira (30), o julgamento da ação que pede cassação do mandato e a inelegibilidade do senador bolsonarista Jorge Seif Júnior (PL-SC). O julgamento será retomado após ser adiado por ausência do relator do processo, ministro Floriano de Azevedo Marques. Na próxima semana, caso está pautado para uma sessão do TSE com início às 19 horas. O julgamento teve início em 4 de abril e foi suspenso antes que o relator da ação emitisse o voto. Seif é investigado por suposta prática de abuso de poder econômico na campanha. Ele foi eleito no ano de 2022. O recurso foi proposto pela coligação Bora Trabalhar (PSD, Patriota e União Brasil), contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que rejeitou a acusação de abuso de poder econômico praticado por Seif na eleição de 2022. A ação alega que o empresário Luciano Hang, dono da rede de varejo Havan, doou recursos à campanha do parlamentar sem a respectiva declaração dos valores na prestação de contas à Justiça Eleitoral.

