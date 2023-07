Babi Cruz publica foto com Arlindo Cruz após revelar namoro: ‘Nosso amor vai além’

Em fevereiro, ela assumiu namoro com um rapaz que conheceu nas eleições de 2022

Reprodução/Instgram/@babicruz10 Arlindo Cruz e Babi Cruz são casados há 35 anos



A esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, publicou em suas redes sociais um vídeo carregado de afeto com o marido. “O nosso amor vai além do meu querer. Transcende a matéria. É da alma e do espírito”, escreveu ela na legenda. Postado nesta quinta-feira, 6, o registro vem após Babi assumir publicamente um namoro com o dono de uma pizzaria na Rocinha, Zona Sul do Rio. Eles se conheceram nas eleições de 2022, quando a ex-porta-bandeira se candidatou a deputada estadual pelo Podemos. Desde que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017, Arlindo Cruz vive com profundas sequelas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Cruz (@babicruz10)