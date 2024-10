Babu Santana, Zilu Camargo e Dudu Camargo: veja as celebridades que fracassaram nas eleições municipais

Participação de celebridades na política revelou-se, em sua maioria, pouco expressiva

Reprodução/OGlobo, Reprodução/Instagram/@zilucamargooficial, Reprodução/SBT Celebridades não conseguem se eleger como vereadores em seus Estados



Mulher Abacaxi, Dudu Camargo e Zilu Camargo não conseguiram conquistar cadeiras nos legislativos municipais nas eleições de 2024. A participação de celebridades na política revelou-se, em sua maioria, pouco expressiva. Mulher Abacaxi, que se candidatou a vereadora em Maricá, no Rio de Janeiro, obteve apenas 82 votos, enquanto José Luiz Datena, que disputou a Prefeitura de São Paulo, recebeu 112.344 votos, o que representa cerca de 1,8% do total, não conseguindo avançar para o segundo turno. Entre os que se destacaram, Alexandre Frota foi eleito vereador em Cotia, acumulando 2.893 votos. Thammy Miranda, por sua vez, garantiu uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo com 50.534 votos. Zilu Camargo, que também se lançou na disputa, terminou como suplente, recebendo 4.579 votos, enquanto Joice Hasselmann, ex-deputada federal, teve um desempenho ainda mais modesto, com apenas 1.673 votos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outros nomes conhecidos, como Babu Santana e Lúcia Gagliasso, também não conseguiram se eleger. Babu Santana recebeu 5.305 votos, enquanto Lúcia Gagliasso obteve 3.696 votos, ambos sem sucesso nas suas candidaturas. A votação de celebridades nas eleições deste ano demonstrou que a popularidade não se traduziu em apoio nas urnas. No cenário eleitoral de outros estados, Mauro Tramonte, do Republicanos, teve uma votação significativa, alcançando 192.991 votos, mas também não conseguiu se eleger para a Prefeitura de Belo Horizonte.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA