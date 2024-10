Marina Helena declara apoio a Ricardo Nunes para segundo turno em São Paulo

Candidata do Novo à prefeitura e sua colega de partido Cris Monteiro, que se elegeu vereadora, falaram com o emedebista num encontro nesta tarde no Edifício Joelma, no Centro de São Paulo

RUBENS SUZUKI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marina Helena destacou que o apoio está alinhado com as pautas fundamentais do NOVO,



Na tarde de hoje, a candidata do partido NOVO à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, se reuniu com a vereadora eleita pelo NOVO, Cris Monteiro, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), para declarar formalmente seu apoio à reeleição de Nunes no segundo turno das eleições municipais. Marina Helena destacou que o apoio está alinhado com as pautas fundamentais do NOVO, que incluem uma gestão pública eficiente, com foco em transparência, meritocracia e responsabilidade fiscal.

Entre os compromissos prioritários, a educação foi destacada como um pilar essencial da proposta de governo. Tanto Marina quanto Cris Monteiro têm defendido a implementação de escolas charter, um modelo que visa aumentar a qualidade do ensino por meio de parcerias público-privadas, garantindo maior autonomia às escolas e foco na performance dos alunos e na excelência dos resultados.

“São Paulo não pode cair nas mãos de Guilherme Boulos. Por isso meu total apoio ao Prefeito Ricardo Nunes no segundo turno. Como mãe e lactante, pedi um compromisso especial com as nossas crianças” disse Marina.