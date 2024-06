Bailarina da Iza critica vídeo de Gianecchini dançando ‘Vogue’: ‘Deveria ter senso’

Makayla Sabin reiterou que suas críticas não são direcionadas diretamente ao ator, mas sim ao profissional que o instruiu

A bailarina Makayla Sabino, integrante do grupo de dança de Iza, fez críticas ao vídeo do ator Reynaldo Gianecchini dançando ‘Vogue’, de Madonna. O ator compartilhou um trecho de uma aula que fez para interpretar uma personagem do musical Priscilla, Rainha do Deserto. “Fico chocado em ver a galera do mundo da dança incentivando algo que está errado. Não está errado ele querer aprender e estudar, mas está errado a forma como aconteceu”, disse Makayla, acrescentando que é preocupante ver profissionais do mundo da dança apoiando algo que considera errado. Ela ressaltou que não é errado o ator querer aprender e se aprimorar, mas sim a maneira como isso foi feito. “Uma pessoa cis e branca jamais conseguirá lhe passar a realidade e vivência desses movimentos, ela mesma deveria ter esse senso. Não sabe que Madonna foi uma pessoa que se apropriou da cultura. É muito ruim ver isso sendo compartilhado como forma positiva”, disse a dançarina.

A bailarina explicou que o instrutor de Gianecchini não tem conhecimento da cultura ballroom, que foi criada por e para pessoas trans e negras. Ela enfatizou que uma pessoa cis e branca não consegue transmitir a realidade e vivência desses movimentos. Makayla destacou que Madonna se apropriou da cultura ballroom e que é lamentável ver essa apropriação sendo compartilhada de forma positiva. A bailarina reiterou que suas críticas não são direcionadas diretamente a Reynaldo Gianecchini, mas sim ao profissional que o instruiu. Ela afirmou que, ao assistir ao vídeo, é possível perceber que o instrutor não compreende o verdadeiro significado do Vogue.

