Reynaldo Gianecchini protagoniza o musical ‘Priscilla – A Rainha do Deserto’

Reynaldo Gianecchini encabeça o elenco do musical “Priscilla – A Rainha do Deserto”, que estreia nesta sexta-feira (7) no Teatro Bradesco. Com direção de Mariano Detry, o espetáculo é baseado no filme de 1994, do diretor Stephan Elliott, e conta a história de duas drag queens e uma mulher transexual que são contratadas para fazer um show em pleno deserto australiano. Para chegar até lá, elas vão a bordo do ônibus intitulado Priscilla, e encaram diversos desafios e aventuras durante a viagem até o destino final. Gianecchini interpreta Anthony “Tick” Belrose, performer e drag queen que tem como nome artístico Mitzi Mitosis, e enfrenta o desafio de ser aceita pelo filho Benjamin, de 6 anos. A personagem está sempre insatisfeita, mas é considerada a melhor do ramo.

O ator destaca a importância da mensagem de aceitação e autoconhecimento do musical, que o emociona ao interpretar canções como “True Colors”. Diego Martins vive Adam Whiteley, também conhecido como Felicia, e as atrizes Verónica Valenttino e Wallie Ruy se revezam papel de Bernadette Bassenger. Já a trilha sonora pretende tirar o fôlego do público. O musical pretende ser uma verdadeira jukebox recheada de hits como “I Will Survive”, “I Say A Little Prayer”, “Go West”, “Can’t Get You Out Of My Head”, “True Colors”, “Always On My Mind”, “I Love The Nightlife”, “Girls Just Wanna Have Fun”, entre outros. A direção musical é de Jorge de Godoy, as coreografias de Mariana Barros, a cenografia de Matt Kinley e o figurino de Fábio Namatame.

“Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical” teve a primeira adaptação para os palcos em 2006. O musical também ficou por mais de um ano em cartaz na Broadway, onde fez mais de 500 apresentações. O espetáculo tem sido sucesso em inúmeros países, como Inglaterra (West End), Austrália, Canadá, Itália, Suécia, Argentina, Grécia, Filipinas, Singapura, Coréia do Sul, Espanha, Itália, Japão, França, África do Sul, Hong Kong, Alemanha, Áustria, Finlândia, Polônia, além de turnês pelo Reino Unido e Estados Unidos.

