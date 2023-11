Bárbara Evans anuncia nascimento de filhos gêmeos: ‘Meus meninos chegaram’

Álvaro e Antônio nasceram por meio de parto cesáreo, com 34 semanas de gestação, e são fruto de fertilização in vitro; modelo também possui uma filha de 1 ano e 7 meses

Instagram/@barbaraevans/Reprodução Gêmeos são fruto do relacionamento da modelo com o empresário Gustavo Theodoro, com quem Bárbara é casada desde 2020



A influenciadora e modelo Bárbara Evans compartilhou a chegada de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, nesta-segunda-feira, 27. Eles nasceram no início da tarde, por parto cesáreo, com 34 semanas de gestação. “Meus meninos chegaram ♥️”, escreveu Evans nas fotos compartilhadas dos bebês. A influenciadora compartilhou nas redes sociais que ambos nasceram bem, mas Álvaro apresentou um leve desconforto respiratório e foi encaminhado para observação. Os gêmeos são fruto do relacionamento da modelo com o empresário Gustavo Theodoro, com quem Bárbara é casada desde 2020. O casal também tem uma filha de 1 ano e sete meses, Ayla. As três crianças foram concebidas por meio de fertilização in vitro.

