Monique Evans defende Bárbara após filha revelar que embriões serão submetidos a biópsia

Atriz irá fazer o procedimento para garantir que seu bebê não tenha os genes cancerígenos; ela enfrentou a doença em 2012

Instagram/@moniquevansreal e @barbaraevans22 Monique Evans pediu para os seguidores não criticarem a filha, que passa por um momento delicado



Monique Evans usou suas redes sociais para defender a filha Bárbara Evans, que vem sofrendo críticas após revelar que os embriões do seu processo de fertilização in vitro serão submetidos a biópsia. A modelo optou pelo procedimento por ter endometriose e por ter realizado uma cirurgia de emergência no ovário para a retirada de um cisto em 2020. Barbara tem usado o Instagram para compartilhar o processo. Em um dos vídeos, atriz apareceu com cara de choro informando os seus seguidores que os seus oito embriões serão submetidos a uma biópsia cancerígena. “A gente vai quer que descartar vários embriões. Vamos pensar positivo, temos oito até agora. Vamos supor que os oito deram bons, não tem gene cancerígeno, beleza. Mas imagina se tiver, se seis tiverem. É uma coisa assim, muito complexa porque se, Deus me livre, todos tiverem o gene, eu vou ter começar o tratamento todo de novo desde o início”, relatou a modelo. Em 2012, Barbara enfrentou um câncer de pele depois de ter descoberto um melanoma não invasivo. Segundo ela, seu marido também tem casos da doença na família. Depois do vídeo, vários internautas criticaram a atriz.

Monique Evans, mãe da atriz, entrou em defesa da filha. “Tem muita gente falando mal porque não sabe o que está acontecendo sobre ela pegar esses embriões e fazer o DNA deles pra ver se não tem ‘câncer’. As pessoas não estão entendendo, mas é o seguinte: É um problema genético da minha família, que também existe do lado do marido dela”, começou a ex-modelo. “Se hoje em dia existe essa possibilidade de se fazer o exame, por que não fazer o exame, gente? É uma coisa que não entendo. Você vai poder escolher o que não tem isso no DNA, essas células cancerígenas”, explicou. “É pensando no futuro do bebê. Não sei porque as pessoas não estão entendendo. Isso é uma coisa normal de ser feito, todo mundo faz dependendo da doença hereditário que a família tem.” Em seguida, a mãe fez um apelo: “Parem de enlouquecer a Barbara, porque ela está numa fase de cuidados, de muitos hormônios, ela está supersensível, sentindo dores, foram três ciclos. Ela não está numa época de falar mal de nada. Às vezes fazem por raiva, por implicar, porque não gostam dela, mas é uma ‘pessoinha’ que está correndo atrás de ter um bebê e quer fazer tudo de melhor para esse bebê”, finalizou.