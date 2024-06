Baterista americana de 12 anos posta vídeo tocando CPM 22 e leva web à loucura

Fernando Badaui, vocalista da banda brasileira, ficou impressionado com talento da jovem e usou as redes sociais para parabenizá-la

Reprodução/Instagram/@sarahlynnja Garota de 12 anos encanta web com cover de música de CPM 22



Na última terça-feira (11), a pequena Sarah Lynn, 12 anos, que já possui mais de 40 mil seguidores no Instagram, encantou a web após publicar um vídeo tocando um cover da música “Enfrente”, da banda brasileira CPM 22. Fernando Badaui, vocalista e líder do grupo ficou encantado com a menina e compartilhou em seu perfil do X um comentário parabenizando a pequena. “Já sigo a Sarah há algum tempo, já conversei com ela algumas vezes e essa menina toca demais!! Sempre posta vídeos tocando músicas de bandas de hardcore e ontem ela postou tocando “Enfrente” do nosso novo disco!! Com certeza ela já é uma excelente baterista e terá muito sucesso na vida. Assim espero!! Obrigado Sarah!!!”, escreveu ele.

Já sigo a Sarah há algum tempo, já conversei com ela algumas vezes e essa menina toca demais!! Sempre posta vídeos tocando músicas de bandas de hardcore e ontem ela postou tocando “Enfrente” do nosso novo disco!! Com certeza ela já é uma excelente baterista e terá muito sucesso… https://t.co/vVXLC7ZGnK — Fernando Badaui 🗣️💨 (@fbadaui) June 12, 2024

No Instagram de Sarah o vídeo original já conta com mais de cinco mil curtidas e 74 mil visualizações. “Obrigado a todos os meus amigos brasileiros que me deram tanto apoio durante o ano passado. Obrigado por me apresentar tantas músicas novas e incríveis”, escreveu ela na legenda do post.

