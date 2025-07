Bela Gil se emociona ao homenagear a irmã Preta Gil em programa

Preta faleceu no último domingo (dia 20), aos 50 anos em decorrência de um câncer de intestino; apresentadora não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre a força da artista

Reprodução/Instagram/@belagil 'Ela é uma mulher muito forte que sempre me inspirou', declarou Bela Gil



Há um mês, Bela Gil compartilhou momentos de profunda emoção durante sua participação no programa Saia Justa, do GNT, ao se referir à sua irmã, Preta Gil, que estava em batalha contra um câncer. Preta faleceu no último domingo (dia 20), aos 50 anos de idade. A apresentadora não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre a força e a inspiração que sua irmã sempre representou em sua vida.

“Ela é uma mulher muito forte que sempre me inspirou. Eu era a bonequinha dela quando criança, temos mais de dez anos de diferença”, iniciou Bela. “Eu te amo muito. Estou longe, mas daqui a pouco estaremos pertinho de novo. Só queria te mandar mais uma vez o meu amor e dizer que você é das mulheres mais maravilhosas e das minhas maiores inspirações”, finalizou.

A saúde de Preta Gil havia se deteriorado, levando-a a complicações que resultaram em sua internação em estado crítico. A notícia de sua morte repercutiu intensamente nas redes sociais, onde amigos e admiradores prestaram homenagens e relembraram o legado de amor e celebração que ela deixou. Os fãs da cantora expressaram seu carinho e solidariedade, compartilhando memórias e mensagens de apoio à família. Bela Gil ressaltou o impacto que Preta teve em sua vida e na vida de tantas outras pessoas. A força e a resiliência de Preta, mesmo diante das adversidades, foram destacadas como um exemplo a ser seguido.

