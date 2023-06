Bela Gil revela que viveu outros três relacionamentos enquanto era casada: ‘Longos e profundos’

Apresentadora do GNT foi casada por 20 anos com João Paulo Demasi e mantinha um relacionamento aberto

Reprodução/Instagram/belagil Não-monogâmica, Bela Gil afirmou que é uma pessoa que não sente ciúmes



A apresentadora e chef de cozinha Bela Gil deu detalhes de como foi viver um relacionamento aberto com seu ex-marido, João Paulo Demasi. Durante o “Saia Justa”, do GNT, desta quarta-feira, 31, a filha de Gilberto Gil falou que se envolveu de forma não superficial com outras pessoas enquanto estava casada. “Eu vivi três relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento. Era paixão, era amor”, declarou Bela, que foi casada por cerca de 20 anos com João Paulo. “Em mais da metade do relacionamento, eu me apaixonei e pude viver porque ele sabia que eu vivia, ele só não queria saber detalhes, e eu respeitava. Deu muito certo. O nosso casamento não terminou por causa de outros relacionamentos, terminou por outras questões.” A apresentadora acrescentou que é uma pessoa totalmente desprovida de ciúme e do sentimento de posse e, por isso, quando se relacionar com alguém novamente, vai mais uma vez apostar em uma relação não-monogâmica. “Se eu tiver um relacionamento hoje, talvez eu queira viver com mais liberdade. Por exemplo, ter vários namorados, porque eu acredito que dá para a gente amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu super acredito, eu vivi isso e é muito gostoso”, concluiu.