Como Aline Wirley e Igor Rickli: Confira 7 famosos que abriram o relacionamento

Luciano Szafir, Bela Gil e Marco Nanini estão entre os artistas que não possuem uma relação monogâmica

Reprodução/Instagram/igorrickli Igor Rickli e Aline Wirley possuem um relacionamento aberto



O casamento da cantora Aline Wirley com o ator Igor Rickli vem despertando curiosidade desde que a ex-integrante do Rouge foi confinada no “BBB 23”. Pouco antes da artista ser confirmada no reality show da Globo, o casal expôs nas redes sociais que é bissexual e que possuiu um relacionamento aberto. No pré-confinamento, a artista falou sem tabus do assunto em seu vídeo de apresentação: “Às vezes, uma relação aberta pode ser confundida com ficar com todo mundo, mas na nossa não é isso, é de ser sincero um com o outro. E a gente resolveu falar para que desperte questionamentos nas pessoas”. Recentemente, Igor também deu detalhes de como funciona seu casamento ao Gshow: “Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos. Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um. Não curto traição, gosto da honestidade, da verdade. Procurei ser o mais honesto possível com a Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém”. Além de Aline e Igor, outros famosos já declararam que vivem um relacionamento aberto. Confira:

1. Bela Gil e João Paulo Demasi

Casada há 20 anos, a chef de cozinha Bela Gil mantém uma relação aberta com João Paulo Demasi. A filha de Gilberto Gil explicou que seu casamento é baseado “na confiança e na liberdade”. “Quando uma relação é pautada no poder, de ‘quem manda na relação’, a gente cria um ambiente de possessividade, um vira posse do outro. E ninguém é posse de ninguém. Temos uma relação justa e igualitária. A gente entende que o amor entre a gente é gigante e só se multiplica. Eu posso amar meu marido e outras pessoas concomitantemente. Não acredito que uma coisa exclui a outra”, disse a chef ao site Garotas Estúpidas.

2. Fernanda Nobre e José Roberto Jardim

A atriz Fernanda Nobre, que é casada com o diretor José Roberto Jardim, decidiu abrir seu relacionamento após quatro anos de união. Em uma entrevista ao Extra, a artista contou que tomou essa decisão com o marido após ouvir pessoas à sua volta relatando suas experiências. “Achamos curioso e interessante. Paralelamente, desde 2015, eu venho estudando sobre o feminismo. Entrei nesse assunto de uma maneira intensa e apaixonada”, afirmou Fernanda.

3. Luciano Szafir e Luhanna Melloni

O ator Luciano Szafir é outro que não tem um casamento monogâmico. Durante as gravações do reality show “Os Szafirs”, do canal “E!”, Luhanna Melloni, que está há mais de 11 anos com Luciano, revelou que o casal tem um acordo no qual se permitem viver novas experiências com outras mulheres. “É uma relação aberta, para meninas (risos). Pelo menos nesta parte ele se deu bem”, comentou durante a atração.

4. Marco Nanini e Fernando Libonati

Com um perfil diferente do marido, o ator Marco Nanini propôs ao produtor cinematográfico Fernando Libonati abrir a relação, que já dura mais de três décadas. O intérprete de Lineu em “A Grande Família” falou sobre o assunto em 2019 ao jornal O Globo. “Ele queria ir para a boate, e eu gosto de ficar em casa”, contou. “Sou gêmeos com (ascendente em) câncer. É uma tristeza. Então, propus: ‘Nando, vamos fazer o seguinte: faz o que você quiser e eu também posso fazer o que eu quiser’.”

5. Will Smith e Jada Pinkett

Um dos casais mais famosos de Hollywood, Will Smith e Jada Pinkett também optaram por abrir o relacionamento. Eles estão juntos desde 1997 e resolveram expor esse detalhe do casamento após o envolvimento da artista com o rapper August Alsina se tornar público e ser visto como uma traição. Posteriormente, em seu livro biográfico, o vencedor do Oscar contou que, assim como a mulher, ele viveu experiências com outras pessoas. Will também já declarou que Jada nunca acreditou no casamento convencional.

6. Aline Borges e Alex Nader

Sucesso como Zuleica no remake de “Pantanal”, a atriz Aline Borges abriu seu casamento com o ator Alex Nader após oito anos juntos. Ao Extra, a artista declarou que acredita que um casal precisa respeitar seus desejos e não manter relações monogâmicas possuindo casos extraconjugais. “Temos um relacionamento muito livre, leal, justo. É uma parceria em que a gente respeita o espaço, as escolhas um do outro. Não é esse casamento convencional que eu aprendi e no qual cresci acreditando, mas que não fazia nenhum sentido para mim”, declarou.

7. Samara Felippo e Elídio Sanna

Buscando mais liberdade, a atriz Samara Felippo decidiu agir diferente ao começar seu relacionamento com o humorista Elídio Sanna, do grupo Barbixas. Além de explorar sua bissexualidade, a artista entendeu que abrir a relação tornaria o dia a dia mais dinâmico. “Eu nunca gostei muito de rotina, de sempre ter que fazer as mesmas coisas. E o casamento, a vida a dois, tem muito de rotina. Em muitos casos, é bastante sufocante. Com o Elídio tem sido de uma maneira mais aberta, leve e com liberdade. Isso tem sido uma boa química para nós, sem cobranças”, contou a artista ao Metrópoles.