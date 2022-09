Bella Campos mostra cicatrizes após ataque de jacaré no Pantanal: ‘Abocanhou a minha perna’

Intérprete de Muda na novela da Globo foi surpreendida pelo animal quando tomava um banho de rio

Divulgação/Globo Bella Campos interpreta Muda na atual versão de 'Pantanal', da Globo



A atriz Bella Campos, intérprete de Muda na novela “Pantanal”, foi mordida por um jacaré ao tomar um banho de rio em um domingo de folga das gravações. O caso foi relatado pela própria artista, que mostrou as cicatrizes em sua perna, no programa “Que História é Essa, Porchat?”. “Lembro de falar que eu estava muito feliz [no dia], fazia muito tempo que a gente não tinha essa diversão por lá. A gente sabe que tem os bichos [no rio], ariranha, raia, jacaré, tem piranhas, só que sempre falavam para a gente assim: ‘Se você ficar em movimento dentro da água, os jacarés não se aproximam porque eles têm medo’”, contou a atriz. “É importante dizer que nosso ecossistema está totalmente desorganizado. Agora, está uma seca terrível [no Pantanal] e os jacarés não têm mais as lagoas para eles ficarem, então existe uma maior quantidade de jacarés dentro da água e, automaticamente, tem menos alimento.” O ataque no animal aconteceu quando Bella retornava à margem do rio: “Quando eu estava voltando, eu senti uma pressão muito forte na minha perna. O meu instinto foi bater, dei um tapa, tudo isso em um milésimo de segundo. Quando minha mão encostou, eu senti que era um jacaré”.

Segundo a artista, o animal que a mordeu não era de pequeno porte. “Era um mega jacaré, abocanhou a minha perna”, afirmou. Bella mostrou ao apresentador Fábio Porchat as cicatrizes da mordida. “Ficou o rasgo [na parte de cima da coxa] porque os dentes [debaixo do jacaré] são mais fininhos, então eles rasgam no impacto”, explicou a artista. Na parte de trás da perna, os dentes do animal teriam penetrado. “Foi muito bizarro. Eu gritei: ‘Caralho, um jacaré me mordeu’. Sai da água e sentei. Quando eu olhei, tinha um buraco [na minha perna]. Quando as pessoas em volta começaram a ver, acreditaram e vieram me ajudar”, falou. Bella foi atendida no local e, como a mordida não atingiu nenhuma veia e nenhum músculo, ela não precisou ir ao hospital. “A gente conseguiu tratar tudo na hora, o médico veio, ele já tinha tratado cinco casos de jacaré, então eu me senti muito segura.” A Jovem Pan procurou a Globo para saber se a emissora vai comentar sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. Veja as cicatrizes na perna da atriz: