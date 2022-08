Ator de Pantanal vai passar por nova cirurgia após ser atropelado

Gustavo Corasini irá passar por outra cirurgia reparadora no punho, que teve a fratura exposta

O ator de Pantanal, Gustavo Corasini, de 12 anos, vai passar por uma nova cirurgia, após ser atropelado na última terça-feira, 23, por um carro. Intérprete de Tadeu na primeira fase da novela da Globo, ele está internado no Hospital Santa Marcelina, localizado na Zona Leste de São Paulo. A previsão era que o artista pudesse ter alta nesta segunda-feira, 29. No entanto, a mãe de Gustavo veio as redes sociais para avisar que a alta foi adiada. “Hoje, estávamos confiantes de que iríamos para a nossa casa, mas, infelizmente, não será possível. Gustavo irá passar por outra cirurgia reparadora no punho, que teve a fratura exposta. No dia da cirurgia, como foi de emergência, fizeram o que foi possível naquele momento, e o doutor adiantou que talvez seria preciso refazer. Optaram por já fazer agora, para não sofrer novamente depois. Orem pelo nosso menino”, explicou Fernanda no perfil do garoto no Instagram. Na semana passada, o ator e um amigo dele foram atropelados por um carro dentro do condomínio. Gustavo quebrou o braço, o punho, uma das pernas e a bacia. Já o amigo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.