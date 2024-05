Belo e Denilson se reencontram após fim de briga judicial e selam volta da amizade com beijo no rosto

Os dois participaram de jogo beneficente em prol do Rio Grande do Sul neste domingo, no Maracanã; eles haviam rompido quando pagodeiro deixou Soweto, que era empresariado pelo ex-jogador

Reprodução/TV Globo Belo e Denilson se abraçam após o evento intitulado Futebol Solidário



O cantor Belo e o ex-jogador de futebol Denilson participaram de um jogo beneficente no Maracanã neste domingo (26), marcando um reencontro simbólico após um conflito que durou 20 anos. A reunião dos dois foi destacada como um momento de reconciliação e cooperação em prol de uma causa maior. As câmeras registraram um beijo do pagodeiro no rosto do amigo. A amizade recém-retomada havia ficado estremecida devido a uma batalha judicial que começou em 2000, quando Denilson processou Belo por quebra de contrato após o cantor deixar o grupo Soweto para seguir carreira solo. O então jogador do Betis, da Espanha, havia adquirido os direitos da banda em 1999 e, ao longo dos anos, buscou na Justiça a cobrança de uma dívida.

Denilson expressou sua satisfação com o reencontro no , destacando a importância do momento. “Eu acho que não tinha um momento melhor para se reencontrar por causa da causa, né? Uma história que perdurou durante 20 anos. E Deus preparou um momento de reencontro, que provavelmente o Brasil todo queria ver, numa situação em prol de uma parte do Brasil. Chega a ser simbólico, né? Porque ninguém imaginaria que o encontro do Denílson e do Belo seria numa situação como essa. Graças a Deus, está tudo ótimo”, disse Denilson. O evento intitulado Futebol Solidário arrecadou doações para o Rio Grande do Sul, devastado após chuvas e enchentes. “Sempre fomos amigos. O Denilson faz parte da minha história, desde o início do Soweto, faz parte da minha vida. E que bom que podemos estar juntos hoje para ajudar o Rio Grande do Sul”, declarou Belo,

Nos bastidores do evento, a amizade entre os dois também ficou evidente, mostrando que o clima amigável não se limitou às câmeras. Belo e Denilson conversaram antes do jogo, demonstrando um relacionamento harmonioso. Em agosto de 2023, os dois anunciaram nas redes sociais que haviam chegado a um acordo judicial de forma amigável. “É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais. Ao contrário, elas eram — e portanto não são mais — no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava havia mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto”, declararam em um comunicado conjunto.

Veja vídeo do reencontro de Belo e Denilson