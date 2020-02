Ben Affleck abre o jogo sobre alcoolismo: ‘Fiz coisas das quais me arrependo’

Reprodução/YouTube Ator disse que maior arrependimento de sua vida é o divórcio de Jennifer Garner



Ben Affleck deu uma entrevista bem sincera ao jornal The New York Times nesta semana para falar sobre como os problemas com o álcool impactaram em sua vida pessoal e profissional.

À publicação, ele declarou que o divórcio de Jennifer Garner é o “maior arrependimento de sua vida”. Eles foram casados por 13 anos e são pais de três filhos: Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de 7.

“Bebi relativamente normalmente por um longo tempo. O que aconteceu foi que comecei a beber mais e mais quando meu casamento estava desmoronando. Isso foi em 2015, 2016. Beber, é claro, criou mais problemas conjugais”, disse o ator.

Affleck acrescentou que falar sobre isso agora é a superação da vergonha do problema. “A vergonha é realmente tóxica. Não há subproduto positivo da vergonha. É apenas um sentimento tóxico e hediondo de baixa autoestima e auto-aversão.”

“Certamente cometi erros. Certamente fiz coisas das quais me arrependo. Mas você precisa se recompor, aprender com isso, aprender um pouco mais, tentar seguir em frente”, completou.

Batman

Affleck compartilhou que a decisão de deixar de viver o Batman nas telonas, que no próximo filme será interpretado por Robert Pattinson, também foi resultado do vício em álcool.

O astro disse que chegou a mostrar o roteiro para um amigo, que foi sincero: “Está muito bom. Mas acho que você vai se matar de tanto beber se passar por isso novamente”, aconselhou a pessoa, se referindo à intensa rotina de gravações e turnês promocionais.