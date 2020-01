Robert Pattinson aparece como Batman em primeiras imagens de bastidores

Visual do Pinguim, vivido por Colin Farrell, também foi revelado em fotos do set

Reprodução/Twitter Imagens foram feitas por moradores de Londres, local em que cenas do longa estão sendo rodadas



Foram divulgadas nesta segunda-feira (6) as primeiras imagens de Robert Pattinson como o Homem-Morcego nos bastidores de “The Batman”. As imagens foram registradas por moradores de Londres, onde cenas do filme estão sendo rodadas, e postadas nas redes sociais.

Nas fotos, é possível ver Pattinson em uma moto e com trajes especiais, mas que ainda não aparentam ser a armadura do herói. Além do protagonista, Colin Farrell também é visto caracterizado como o vilão Pinguim no set.

O ator, que até então não tinha sido anunciado no elenco, teve sua participação confirmada em post pelo diretor Matt Reeves ontem. Viaturas policiais e ambulâncias caracterizadas com o emblema de Gotham também aparem nas imagens.

“The Batman” tem previsão de chegar aos cinemas em 2021. Além de Pattinson e Farrell, o filme de Matt Reeves já confirmou no elenco Paul Dano como o Charada, Zoë Kravitz, a Mulher-Gato e Andy Serkis como Alfred.

Veja as imagens:

Is this London or Gotham…..?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020