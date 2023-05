Beyoncé e Jay-Z compram mansão mais cara da Califórnia; saiba o valor

Casa, que fica em um penhasco com vista para o Oceano Pacífico, também é o segundo imóvel mais caro do país, além de um dos maiores projetos arquitetônicos

Beyoncé e Jay-Z, juntos desde 2008, além do sucesso, mostraram que estão com a fortuna em dia. O casal comprou a mansão mais cara da Califórnia, nos Estados Unidos, avaliada em US$ 200 milhões (quase R$ 1 bilhão). De acordo com a TMZ, a casa também é o segundo imóvel mais caro do país, além de um dos maiores projetos arquitetônicos, feito pelo arquiteto japonês Tadao Ando. A mansão fica em um penhasco com vista para o Oceano Pacífico, na região de Paradise Cove, em Malibu, e foi construída por William Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Ao todo, foram 15 anos de construção. Essa é a segunda maior compra do casal em Los Angeles. Em 2017, Beyoncé e Jay-Z adquiriram uma mansão por US$ 88 milhões. No início de fevereiro, Beyoncé anunciou a turnê mundial para divulgar o álbum Renaissance, lançado em julho do último ano. O início estava agendado para este mês, com shows de grande porte em arenas e estádios. A artista tem mais de 40 apresentações agendadas, incluindo cidades como Londres, Estocolmo, Barcelona, Paris, Miami e Las Vegas. Por enquanto, as datas incluem apenas eventos na Europa e na América do Norte, sem previsões para o Brasil. O Renaissance, último lançamento de inéditas da cantora, inclui sucessos como Cuff It, Break My Soul e Alien Superstar. Sua última turnê foi realizada ao lado de Jay-Z, seu marido, em 2018. Beyoncé veio ao Brasil pela última vez em setembro de 2013, com a turnê “The Mrs Carter Show”. Eufóricos com o anúncio, os brasileiros esperam que Queen B se apresente de novo no país.