Beyoncé revela título e capa de ‘Act II: Cowboy Carter’, seu novo álbum

Data de lançamento de ‘Cowboy Carter’ está marcada para o dia 29 deste mês

Reprodução/Instagram/@beyonce Capa do novo álbum da Beyoncé



A cantora Beyoncé anunciou nesta terça-feira, 12, o nome de seu oitavo álbum, que será lançado em breve. Intitulado “Act II: Cowboy Carter”, o novo trabalho promete trazer uma abordagem voltada para a música country. O álbum já está disponível para pré-venda no site oficial da artista, com opções de edições especiais que incluem capas exclusivas, combos com camisetas e uma faixa extra. Embora a lista de músicas ainda não tenha sido divulgada, já se sabe que os singles “TEXAS HOLD ‘EM” e “16 CARRIAGES” farão parte do repertório. Além disso, algumas imagens que podem ser utilizadas como capa do álbum foram divulgadas, com a ressalva de que não são as artes finais. A data de lançamento de “Cowboy Carter” está marcada para o dia 29 deste mês. Fique por dentro das novidades e aguarde o lançamento deste aguardado trabalho de Beyoncé.

*Reportagem produzida com auxílio de IA