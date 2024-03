Rafael Cardoso presta depoimento sobre agressão no Rio de Janeiro

Ator não deu declaração à imprensa; por meio das redes sociais, assessoria do artista lamentou o ocorrido

O ator Rafael Cardoso compareceu à 16ª DP, na Barra da Tijuca, nesta terça-feira, 12, para prestar depoimento sobre a agressão a um gerente de restaurante no Rio de Janeiro. O depoimento estava marcado para a semana passada, mas foi adiado a pedido da defesa. As imagens da briga foram capturadas por câmeras de segurança do estabelecimento, mostrando o momento em que Rafael atacou a vítima. O gerente agredido, João Fernando Valente Brito, já prestou depoimento na delegacia e afirmou não conhecer o motivo da briga nem o ator. Ele declarou que irá acionar Rafael na Justiça. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a assessoria de Rafael Cardoso pediu desculpas publicamente pelo ocorrido. A equipe alegou que o ator estava sob efeito de medicação no momento da agressão, mas ressaltou que isso não justifica o erro cometido.

A chegada de Rafael à delegacia foi marcada por grande movimentação de jornalistas e curiosos. O ator, visivelmente abalado, não deu declarações à imprensa. A situação ganhou destaque na última semana, quando as imagens da agressão se tornaram públicas. A defesa de Rafael ainda não se pronunciou sobre o caso, mas espera-se que novos desdobramentos ocorram nos próximos dias.

