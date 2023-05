Bianca Andrade compra casa de R$ 18 milhões com aquário gigante para tubarões

Influenciadora esclareceu nas redes sociais que tanques estão vazios e que animais do ex-dono foram encaminhados para local apropriado

Reprodução/ instagram @bianca Bianca comemorou a compra de sua primeira casa nas redes sociais e ganhou elogios



A influenciadora digital e empreendedora, Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, surpreendeu os fãs ao anunciar a compra de uma casa de R$ 18 milhões no bairro da Granja Viana, em São Paulo. A mansão está em um terreno de 2.400 m² e são 1.800 m² de construção com piscina aquecida, sauna úmida, cinema, academia, salão de jogos, espaço gourmet, escritório, quatro suítes e até um aquário gigante na sala de estar para tubarões. O ex-dono tinha os animais na casa, mas Bianca esclareceu em suas redes sociais que os tubarões foram retirados do aquário e levados para um local seguro. “Realização. Comprei a minha primeira casa que é literalmente um sonho. Essa agora é minha, uma das minhas maiores conquistas! Olha, estou brilhando de tão realizada!”, escreveu a influenciadora no Instagram. Bianca é natural da zona norte do Rio de Janeiro e ganhou muitos elogios de seus seguidores e amigos pela conquista. A empreendedora estava afastada das redes sociais para cuidar da saúde e voltou com a novidade que agitou a web nesta terça-feira.