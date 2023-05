Ed Sheeran ameaça abandonar carreira caso seja condenado por plágio; entenda

‘Acho realmente um insulto dedicar toda a minha vida a ser um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso’, declarou o cantor britânico

Ed Sheeran negou acusações de que plagiou a música 'Thinking Out Loud'



O cantor Ed Sheeran ameaçou abandonar a carreira musical caso seja considerado culpado no processo movido pelos herdeiros de Ed Townsend, co-autor Let’s Get it On, canção que fez sucesso na voz de Marvin Gaye em 1973. O artista britânico está sendo acusado de plagiar a canção Thinking Out Loud, que para a família de Townsend, tem “semelhanças impressionantes” e “elementos comuns evidentes” com a música interpretada por Gaye. Sheeran negou veementemente as alegações ao depor no tribunal federal de Manhattan e, de acordo com Daily Mail, ele teria declarado ao júri que vai deixar a música caso seja considerado culpado. “Se isso acontecer, acabou para mim, vou parar. Acho realmente um insulto dedicar toda a minha vida a ser um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso”, falou o dono de hits como Shape of You e Perfect.

Os herdeiros de Townsend buscam uma indenização de US$ 100 milhões e, na semana passada, apresentaram no tribunal norte-americano um vídeo em que Sheeran aparece fazendo uma transição entre Thinking Out Loud e Let’s Get it On, sendo essa, para eles, uma confissão de que o britânico plagiou a música. O tribunal, no entanto, rebateu a acusação dizendo que é comum artistas fazerem mashups (mescla de duas ou mais músicas) e que Sheeran já tinha combinado Thinking Out Loud com outras canções, como Crazy in Love, de Van Morrison. Em sua defesa, o cantor afirmou que tem o costume de misturar músicas em seus shows e que muitas canções possuem acordes semelhantes. “Francamente, se eu tivesse feito o que vocês estão me acusando de fazer, eu seria um idiota em subir no palco para 20.000 pessoas e fazer isso”, disparou o artista.