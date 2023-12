Andressa Urach chora ao relembrar início de prostituição: ‘Comecei para dar uma vida melhor ao meu filho’

‘Acabei colocando muita raiva no coração’, disse a ex-participante de ‘A Fazenda’

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach produz conteúdo adulto para a internet



A modelo Andressa Urach chorou ao relembrar do início de sua carreira na prostituição. “Eu tinha 21 anos, eu não tinha leite para dar para o meu filho, eu fiquei com muita raiva e comecei a me prostituir para poder pagar minhas contas e dar uma vida melhor para meu filho. Com o passar dos anos, acabei colocando muita raiva no coração. Quando fui para igreja, pedi ajuda, eles falaram que não, fiquei com muita mágoa”, declarou, enquanto chorava. Andressa Urach ficou conhecida nos anos 2000, após manter casos com famosos, como Cristiano Ronaldo. Na Record, participou do reality show ”A Fazenda” e, posteriormente, enfrentou risco de vida após complicações em uma cirurgia. Hoje, após uma jornada na igreja evangélica, Andressa voltou a se prostituir e gravar filmes adultos para assinantes. Seu filho mais velho faz parte da equipe audiovisual de Urach, com filmagens e fotos para os conteúdos.