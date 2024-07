Bilionário indiano contrata Justin Bieber para show em casamento luxuoso

Cantor já chegou na Índia para mega show; família dos noivos também já contratou Rihanna meses atrás para se apresentar em outra celebração

Reprodução/Instagram/@justinbieber Cantor receberá cerca de R$ 56 milhões



O cantor Justin Bieber foi contratado por Mukesh Ambani para se apresentar em um show na festa de casamento do bilionário, que acontecerá na próxima sexta-feira (5). O empresário indiano desembolsará cerca de R$ 56 milhões para ter o artista em sua celebração. Bieber já está na Índia para o evento, que promete ser grandioso. Mukesh Ambani, conhecido por sua fortuna avaliada em quase R$ 650 milhões, também contratou Rihanna para se apresentar no casamento de seu filho, Anant Ambani. O empresário é considerado o homem mais rico da Ásia e não mede esforços para proporcionar uma festa luxuosa e inesquecível para seus convidados. A presença de Justin Bieber no evento de Mukesh Ambani tem gerado grande expectativa entre os fãs do cantor e admiradores do empresário indiano. A festa promete ser um verdadeiro espetáculo, com performances de artistas renomados e uma atmosfera de luxo e glamour.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bieber Fever Brasil (@bieberfbrasil)

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

publicado por Tamyes Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA