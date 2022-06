Boca Rosa divide opiniões ao expor planejamento de stories: ‘Até mostrar o neném está no script’

Influenciadora mostrou que possui um planejamento diário para suas postagens no Instagram

Reprodução/Instagram/bianca Boca Rosa virou assunto nas redes sociais após expor planejamento de postagens



A influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, virou assunto nas redes sociais após divulgar seu planejamento para postar stories no Instagram. Entre a programação de postagens da ex-participante do “BBB 20”, um dos itens que mais chamou atenção foi o que diz: “Mostrar algo fofo do neném em no máximo três stories”. O script da influenciadora dividiu opiniões e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 2. “Eu achei tão bizarro esse negócio do script da boca rosa de stories, até mostrar o neném dela está no script… acho que estou ficando chata demais com influencers no Instagram, cada dia tenho mais preguiça”, comentou um seguidor. “É muito louco o que se tornou o Instagram. Aliás, todas as outras redes sociais também, é um grande negócio, tudo minuciosamente planejado para ter engajamento”, escreveu outro.

Também teve gente elogiando a influenciadora, que é mãe de Cris, de 1 ano, por sua organização. “A mulher surgiu na internet, trabalha com internet, Boca Rosa é uma marca. Errada ela estaria se não tivesse estratégia nenhuma. Vocês acham que o trabalho de social media envolve o que?”, declarou um seguidor. “Por isso ela tem sucesso, é toda organizada, centrada! Eu passo o dia lutando com os meus pedaços de caderno, num esquema totalmente caótico (socorro), está certa a Boca Rosa”, acrescentou outro. Em meio a repercussão, a ex-BBB se manifestou sobre o assunto: “Foi no marketing que aprendi a fazer meus planejamentos estratégicos diários, semanais e mensais. Foi quando parei de procrastinar e passei a ter orgulho do meu desempenho. Isso não é ser artificial, isso é ser intencional. Vai na fé que dá resultado”.

sobre o meu planejamento:

Foi no mkt que aprendi a fazer meus planejamentos estratégicos diários, semanais e mensais.

Foi quando parei de procrastinar e passei a ter orgulho do meu desempenho. isso não é ser artificial, isso é ser intencional. Vai na fé que da resultado — bianca (@BiancaAndrade) June 2, 2022

eu achei tão bizarro esse negócio do script da boca rosa de stories, até mostrar o neném dela tá no script… acho que tô ficando chata demais com influencers no Instagram, cada dia tenho mais preguiça. — ju (@damasiojulia_) June 2, 2022

Não tô entendendo a polêmica em cima disso. A mulher surgiu na internet, trabalha com internet, Boca Rosa é uma marca. Errada ela estaria se não tivesse estratégia nenhum. Vocês acham que o trabalho de social media envolve o que? https://t.co/FHVMFARBkH — a nanda do cavaco (@xnandx) June 2, 2022

É muito louco o q se tornou o Instagram. Aliás,todas as outras redes sociais tbm, é um grande negócio, tudo minuciosamente planejado pra ter engajamento pic.twitter.com/MLn0uLmFGU — Helô ☀️ (@helobbb22) June 1, 2022

por isso ela tem sucesso, é toda organizada, centrada! eu passo o dia lutando com os meus pedaços de caderno, num esquema totalmente caótico (socorro), tá certa a boca rosa! https://t.co/KcfXjGhegY — Déia Freitas (@NaoInviabilize) June 2, 2022

não acho que é o caso da boca rosa, mas o que teve de blogueira tendo filho pra aproveitar o $$ nicho da maternidade… https://t.co/LoN3pdmMBx — yse (@itsthayse) June 2, 2022