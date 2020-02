Boninho se derrete em declaração para Ana Furtado: ‘Namorado à moda antiga’

Reprodução/Instagram Casal está junto desde 2000 e são pais de Isabella, de 12 anos



Mesmo com a loucura do BBB 20, Boninho arrumou um tempo nesta segunda-feira (3) para se declarar para a apresentadora Ana Furtado, com quem é casado desde 2000.

“Sou um namorado à moda antiga, que acho que isso nunca deveria sair da moda. Gosto de abrir a porta do carro pra ela. De dar flores em dias especiais e em outros também”, escreveu na legenda de uma foto do casal.

O diretor geral do reality show da Globo ainda citou outras atitudes românticas que faz para a amada. “Lembrar da data do nosso casamento e até a de namoro. Cozinhar para ela. De enchê-la de mimos, carinho e dizer o quanto é importante pra mim. Amo essa linda mulher”, completou. Boninho e Ana são pais de Isabella, de 12 anos.

Após a declaração para a esposa, Boninho apareceu de surpresa na Casa de Vidro e aconselhou os possíveis participantes do BBB 20 a não contarem tudo que sabem. “Usem o que estão ouvindo com sabedoria e com responsabilidade, não contem tudo, isso tudo é uma arma que vocês têm”, disse.