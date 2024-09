Boninho se despede da TV Globo após 40 anos: ‘Hora de voar solo’

Após 40 anos, Boninho deixa a TV Globo e Rodrigo Dourado assume a direção dos realities da emissora.

José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, anunciou sua saída da TV Globo 40 anos. “Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão”, escreveu em uma publicação no Instagram. “Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro”, continuou. A partir de agora, Rodrigo Dourado, que tem uma longa trajetória de 20 anos no Big Brother Brasil, assumirá a direção de todos os realities da emissora.

Boninho se comprometeu a finalizar o programa “Estrela da Casa” e o especial de fim de ano de Roberto Carlos antes de sua saída. A responsabilidade pela direção do Carnaval ficará a cargo de Joana Thimoteo. Enquanto isso, Dourado já está trabalhando na nova temporada do Big Brother Brasil, que está programada para estrear em janeiro. Reconhecido como um dos diretores mais influentes da televisão brasileira, Boninho foi fundamental na popularização dos reality shows no país. Sua carreira teve início na Rádio Excelsior, e ele ingressou na TV Globo em 1984, com o programa “Clip Clip”. Desde então, dirigiu uma série de programas de grande sucesso, como “No Limite”, “The Voice Brasil” e “Hipertensão”, além de ter contribuído para eventos marcantes como o Rock in Rio e o especial de Roberto Carlos.

Publicado por Sarah Américo

