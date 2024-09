Brasileiro vende casa em Miami para Bezos sem saber e processa corretor

Léo Kriss, criador da TecToy, concedeu desconto de US$ 6 milhões no imóvel após agente imobiliário lhe garantir que o interessado não era o fundador da Amazon, como ele havia desconfiado

Drew Angerer/AFP Jeff Bezos e sua noiva, a jornalista Lauren Sanchez, chegam para um jantar em homenagem ao primeiro-ministro japonês Fumio Kishida na Casa Branca



Um bilionário brasileiro vendeu uma mansão em Miami para Jeff Bezos sem saber que o comprador era o fundador da Amazon. O empresário Léo Kriss, fundador da indústria de brinquedos TecToy, entrou na Justiça americana contra o corretor, alegando que não foi informado sobre a identidade do comprador. Kriss, que fez fortuna na bolsa de valores de São Paulo, vendeu a propriedade de mais de 2.000 metros quadrados por US$ 79 milhões, um desconto de US$ 6 milhões em relação ao preço inicial de US$ 85 milhões. A venda ocorreu no ano passado, quando Bezos estava interessado em adquirir imóveis na Flórida, tendo comprado uma casa na vizinhança por US$ 68 milhões. Segundo o “Wall Street Journal”, Kriss perguntou ao agente imobiliário se o comprador era Jeff Bezos, mas foi informado que não. Com essa informação, ele aceitou o desconto. Meses depois, tornou-se público que o novo proprietário da mansão era, de fato, Bezos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Léo Kriss agora busca na justiça que a corretora americana pague os US$ 6 milhões, alegando que a empresa não representou seus melhores interesses e omitiu informações cruciais para a decisão sobre o preço da venda. Kriss argumenta que, se soubesse que o comprador era Bezos, não teria concedido o desconto significativo, considerando o poder aquisitivo do fundador da Amazon.

*Com informações de Bruno Meyer