Brenda Paixão defende Luana Andrade após morte durante lipoaspiração: ‘Não cabe o julgamento’

Amiga de ex-Power Couple se pronunciou sobre o procedimento estético no joelho da influenciadora: ‘

Reprodução/Instagram/@paixao_brenda Brenda Paixão participou do Power Couple com Luana Andrade



A influenciadora Brenda Paixão saiu em defesa da amiga Luana Andrade, que morreu nesta semana em decorrência de complicações em uma cirurgia de lipoaspiração. Segundo a colega, a ex-Power Couple sonhava em realizar o procedimento no joelho desde quando se conheceram em razão de uma insegurança. “Luana tinha lipedema nos joelhos. Falava sobre essa cirurgia desde a época do Power Couple. Sempre foi uma vontade remover, falou sobre isso comigo algumas vezes. Trazia muitas inseguranças para ela”, descreveu. “Acho que não cabe o julgamento neste momento. O melhor que podemos fazer é olhar pela alma dela e pelos seus entes queridos. A dor é tremenda”, declarou. Luana Andrade era também assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT. A modelo estava internada em um hospital na zona sul da capital paulista e deixou o namorado, João Haddad.