Festival gratuito pela Consciência Negra terá shows de Art Popular, Mumuzinho e BaianaSystem em São Paulo

Evento acontece no Memorial da América Latina, na zona oeste da capital, entre os dias 18 e 21 de novembro

Reprodução/Instagram/mumuzinho Um dos maiores eventos do Brasil e do mundo no enfrentamento do preconceito racial, o evento já reuniu mais de 32 mil pessoas nas últimas edições



A cidade de São Paulo receberá um festival gratuito em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O evento que acontece entre os dias 18 e 21 de novembro, entre às 10h e 22h, receberá shows de diversos gêneros, representados por artistas como Art Popular, BaianaSystem, Mumuzinho, Fat Family e Pagode da 27. A III Expo Internacional Dia da Consciência Negra é gratuita e também contará com palestras, debates, feira de afroempreendedores e oficinas culturais. A exposição é uma das iniciativas da política pública São Paulo: Farol de Combate ao Racismo Estrutural, conduzida pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI) em parceria com a Secretaria de Educação (SME). Um dos maiores eventos do Brasil e do mundo no enfrentamento do preconceito racial, o evento já reuniu mais de 32 mil pessoas nas últimas edições, sem contar a participação do público online, que pode assistir a palestras nas plataformas oficiais do evento no YouTube.