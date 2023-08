Britney Spears fala sobre separação de Sam Asghari: ‘Não aguentava mais a dor’

Em publicação no Instagram, a estrela pop afirma que gostaria de mostrar suas emoções e lágrimas e diz que sua vida não é perfeita

Reprodução/Instagram/britneyspears Britney Spears e Sam Asghari se casaram no dia 9 de junho de 2022



A cantora Britney Spears se manifestou sobre a separação de Sam Asghari. Em publicação no Instagram, a artista confirmou o divórcio e disse que “não aguentava mais a dor”. “Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos. 6 anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar porque, de verdade, não é da conta de ninguém. Mas eu não aguenta mais a dor, sinceramente”, escreveu Spears. Na mensagem, a estrela pop também agradece as mensagens recebidos dos amigos, que “derreteram o seu coração”, e disse que na rede social a vida pode parecer perfeita, mas isso está longe da realidade: “E todos sabemos disso”. “Adoraria mostrar as minhas emoções e lágrimas sobre o que realmente sinto, mas por alguma razão tive sempre que esconder as minhas fraquezas. (…) Serei o mais forte possível e farei o meu melhor”, completou. Britney e Sam Asghari se casaram em junho de 2022, mas estavam juntos desde 2016. Segundo o TMZ, Asghari teria acusado a então esposa de traição, mas a informação não foi confirmada pela estrela pop. A separação foi formalizada na última quarta-feira, 16, e eles não conversam desde que ele saiu de casa.