Britney Spears se revolta após divulgarem suposto plano da família contra ela: ‘Me dá nojo’

Cantora fez um desabafo nas redes sociais após ser noticiado que estão com receio que ela morra

Reprodução/Instagram/britneyspears Britney Spears se posicionou após ser noticiado que família planeja intervenção



A cantora Britney Spears se manifestou após ser noticiado pelo TMZ que familiares e amigos da artista estão planejando uma nova intervenção após ela apresentar um comportamento estranho em seus posts nas redes sociais. “Tenho medo que ela morra”, teria dito uma fonte que preferiu não se identificar. O veículo internacional também divulgou que Britney estaria “perdendo o controle” por não estar tomando os medicamentos que a estabilizam. Nas redes sociais, a cantora pop disparou: “Me dá nojo que seja legal para as pessoas inventarem histórias de que eu quase morri”. Ela deixou claro que não aguenta mais ser alvo de notícias do tipo e está cogitando se afastar das redes sociais.

“Provavelmente vou ter que parar de postar no Instagram porque apesar de gostar de fazer isso, obviamente tem muita gente que não me quer bem!!! Sinceramente, não estou nem um pouco surpresa … mais uma vez, estou fazendo o melhor que posso!!!”, afirmou. Em seu relato, a dona do hit Toxic também deu a entender que está bem desde que conseguiu tomar as rédeas da sua própria vida: “A tutela já acabou há quase um ano… não, gente, não é 2007… é 2023 e estou fazendo minha primeira lasanha caseira em casa!!! Finalmente coloquei minha lareira para funcionar na minha sala!!! Como meu marido diz: não acredite em tudo que você lê”.