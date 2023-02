Saúde de Britney Spears preocupa família e amigos: ‘Medo dela morrer’

Pessoas próximas à cantora afirmam que ela abusa do uso de remédios

Reprodução/Instagram/britneyspears/19.07.2021



A saúde mental da cantora Britney Spears tem sido um grande motivo de preocupação entre seus amigos e familiares. Em entrevista ao portal americano TMZ, uma fonte próxima à estrela pop, que preferiu não revelar identidade, afirmou que a artista tem abusado do uso de remédios que a deixam eufórica. Pessoas próximas afirmam planejar uma intervenção para o bem-estar e controle de Spears. “Tenho medo dela morrer”, revelou. Segundo o TMZ, empresários, médicos e seu marido, Sam Asghari, cogitaram encaminhar Britney Spears para uma casa afastada em Los Angeles. Nas redes sociais, Britney publica vídeos, fotos e conta sobre sua rotina quase que diariamente. Na última semana, a cantora compartilhou com seus seguidores um vídeo cantando o sucesso “Oops!… I Did It Again” e revelou planos para lançar um novo álbum.