Britto Jr. insinua que Record forjou demissão de Marcos Mion

Apresentador também fez críticas a Rodrigo Carelli, diretor de ‘A Fazenda’: ‘Um merda’

Reprodução/Instagram/brittojr/16.08.2021 Britto Jr. criticou o diretor de 'A Fazenda' e opinou sobre a ida de Mion à Globo



O apresentador Britto Jr. comentou sobre a ida de Marcos Mion à Globo e voltou a criticar Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda”, nas redes sociais. “Só quem viveu sabe como o Britto Jr. apresentou maravilhosamente bem ‘A Fazenda’”, postou um seguidor. O ex-apresentador da Record TV compartilhou a publicação e comentou: “Grato! Parabenizo os diretores da Record por terem forjado, ops, demitido Mion. Não fosse isso, ele estaria lá e não teria ido pra Globo”. Após a insinuação de Britto, um seguidor questionou: “Será que a Record teve que escolher entre o Carelli e o Mion?”.

O ex-apresentador de “A Fazenda” respondeu: “Não. A Record tem pastores artísticos. E eles não mexem com isso. Deixam tudo na mão da Carelli, que, todos sabem, é um merda”. O seguidor voltou a interagir com o comunicador: “Entendi!!! Então o Carelli bota e tira quem ele quer”. O artista voltou a responder de forma polêmica: “Não, ele põe os amigos dos pastores e se sobrar vaga, põe seus amigos íntimos, que ele quer assediar”. Britto apresentou as primeiras edições do reality show da Record que depois foi comandado por Roberto Justos e Marcos Mion. A edição deste ano, que estreia em setembro, terá apresentação de Adriane Galisteu.

